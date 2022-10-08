أخصائية تغذية: الإفراط في الألبان النباتية يؤدي لاضطراب الهرمونات

قالت الدكتورة إيمان عبد الله، أخصائية التغذية العلاجية، إن الكثيرين يعتقدون أنهم مصابون بحساسية من بروتين الألبان، لكنها قد تكون حساسية من عدم القدرة على تحمل سكر اللبن، لذا علينا أن نفرق بين الحالتين عن طريق إجراء التحاليل المعملية للتأكد مما إذا كنا نعاني من حساسية ألبان أم لا؟

تصنيع الألبان النباتية

وتابعت «عبد الله» خلال استضافتها مع الإعلامية نهي عبد العزيز في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» قائلة «لو لجأنا للبدائل وهي الألبان النباتية فهي يتم تدعيمها أثناء تصنيعها ببعض الفيتامينات حتى تصبح أقرب في قيمتها الغذائية إلى الألبان الطبيعية، كما يجب قراءة الملصق الغذائي جيداً لنرى إن كان يتفق مع أهدافنا الغذائية أم لا، على سبيل المثال لو الهدف كمية البروتين فإن الأفضل تناول لبن الصويا، أما لبن الشوفان أغلبه كربوهيدرات، ولبن جوز الهند أغلبه مياه».

اضطرابات في الهرمونات

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية أنه لا يجب أن نتناول الألبان النباتية بكثرة، ففي بعض الأحيان يسبب تناولها بكثرة حدوث اضطرابات في الهرمونات.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.