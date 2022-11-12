طبيب: تغير الهرمونات في فترة الحمل يؤثر على صحة المرأة بشكل كبير

قال الدكتور فؤاد عودة، نقيب الأطباء الأجانب بإيطاليا، إن هرمونات المرأة تتغير بشكل كبير خلال فترات الحمل، وتؤثر على صحتها، وتعتبر التغذية الأهم بالنسبة للمرأة في فترة الحمل، لارتباطها بزيادة الوزن ونمو الجنين ومواجهة الأمراض المختلفة، لذلك يجب على المرأة مراقبة غذائها خلال تلك الفترة، خاصة أن النساء قد يصبن بمرض السكري خلال فترات الحمل بسبب العادات الغذائية.

انتفاخات القدمين خلال فترة الحمل

وأضاف نقيب الأطباء الأجانب بإيطاليا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي محمد جاد والإعلامية ليلاس كفوزي، أن الكثير من النساء يصبن بانتفاخات في القدمين خلال فترة الحمل، خاصة آخر 3 أشهر، وهذه الحالة موجودة بنسبة 40% بين النساء الحوامل، وبعد 5 أشهر من الولادة تعود الكثير من النساء لوضعهن الصحي الطبيعي.

أمراض العظام خلال فترات الحمل

وأشار نقيب الأطباء إلى أن النساء يصبن بأمراض العظام خلال فترات الحمل، فحوالي 95% من النساء يصبن بآلام الظهر، خاصة أن زيادة وزن المرأة يؤثر بشكل كبير عليها، كما أن الهرمونات تؤثر بشكل كبير عليها، وأي آلام بسيطة تشعر بها المرأة بشكل أكبر بسبب تغير الهرمونات.