«دراسة الفخار».. دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة 2 يونيو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، بالتعاون مع المعهد البولندي لآثار البحر المتوسط التابع لجامعة وارسو، عقد دورة تدريبية للعاملين بالوزارة بعنوان «دراسة الفخار»، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 4 يونيو 2024 بالمعهد البولندي لآثار البحر المتوسط بالقاهرة.

اشتراطات التقدم

وقالت وزارة السياحة خلال الإعلان الداخلي الذى تم تعميمه اليوم على كافة قطاعات وادارات الوزارة، إنه يشترط فى المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «دراسة الفخار»، أن يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب.

آخر موعد للتقدم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه يجب على كافة المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «دراسة الفخار» استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط ، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي، موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه الاثنين المقبل.