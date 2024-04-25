«السياحة» تتسلم جوازات الفائزين في قرعة الحج تمهيدا لإصدار التأشيرات

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه فى ضوء التواصل والتنسيق المستمر ما بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإنجاح موسم الحج الحالي، تلقت غرفة شركات السياحة خطابا من الوزارة يفيد ببدء قيام الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار بالمراجعة النهائية لبرامج الحج واستلام حقائب أصول جوازات الحجاج.

تسليم حقائب أصول جوازات الحجاج بمقر صندوق غرفة شركات السياحة

وأضاف خلال المنشور الدورى الذي جرى تعميمه على كافة شركات السياحة، أن على جميع الشركات المنفذة لبرامج الحج تسليم حقائب أصول جوازات الحجاج إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار في مقر صندوق غرفة شركات السياحة ببرج مصر للسياحة في العباسية من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا وذلك خلال أيام العمل الرسمية.

استصدار تأشيرات حجاج السياحة

ومن جهته أكد أسامة السيسى، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرية للغرف السياحية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بدء الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار في مراجعة برامج الحج التي تنظمها شركات السياحة وأيضا مراجعة أصول الجوازات ضمن الخطوات التنفيذية لاستصدار تأشيرات الحج لحجاج السياحة وعددهم 23 ألف حاج .