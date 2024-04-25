قبل شهر من الانتخابات.. اشتداد التنافس على 3 مقاعد متبقية في «غرفة السياحة»

بالرغم من أن انتخابات غرفة شركات السياحة ستقام بعد 4 أسابيع إذ ستجري يوم 22 مايو المقبل فأن التنافس الانتخابي للفوز بالـ3 مقاعد المتبقية من مقاعد مجلس إدارة الغرفة بعد أن جرى حسم 5 مقاعد بالتزكية على أشده حاليًا، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المنافسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

باسل السيسي ووليد خليل

فعلى المقعد المخصص بمجلس الإدارة لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوي خلال العام المالي 2022-2023 فاق الـ50 مليون جنيه، يخوض الانتخابات كل من باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، ووليد خليل، وأحمد الخطيب، وسيكون التنافس قويا بين كل من باسل السيسي ووليد خليل للفوز بهذا المقعد.

إبراهيم وسعودي والغمري والجندي

وعلى المقعدين المخصصين بمجلس الإدارة لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه، يخوض الانتخابات كل من أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير غرفة شركات السياحة حاليا، وعلاء الغمري عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، ويسري سعودي عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، ومحمد الجندي، وعبدالله عبدالموجود السيد أبوالعينين، ومحمد سمير، وياسر عبدالسلام حسن سلامة، وسيكون التنافس على أشده بين الرباعي أحمد ابراهيم ويسري سعودي وعلاء الغمري ومحمد الجندى للفوز بالمقعدين المخصصين لفئة الشركات التي حققت أقل من 50 مليون جنيه حجم أعمال سنوي.

يشار إلى أن كل من كريم المنباوي وتامر الشاعر ونادر عياد وشريف لطفى ومهند فليفل قد فازوا بـ 5 مقاعد بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالتزكية.