«السفيرة عزيزة» عن زفاف ملياردير أمريكي بالأهرامات: مصر جاذبة للاحتفالات

استعرضت مذيعات برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر قناة «دي إم سي»، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، عن إلإقامة حفل زفاف الملياردير الأمريكي عن حفل زفاف أسطوري كان في مصر وبشكل خاص في الأهرامات، للملياردير الأمريكي أنكور جين على عارضة الأزياء الشهيرة أريكا هاموند.

حفل الزفاف كان أسطوريا

وشددت الإعلامية رضوى حسن، على أنّ هذا الخبر لطيفًا جدًا بإقامة العروسين حفل زفافهما أمام الأهرامات، منوهة إلى أنّ الحفل كان أسطوريا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان على مدار عدد من الأيام وليس يومًا واحدًا.

مصر جاذبة للأفراح

وأشارت إلى أنه كان هناك حفل استقبال للعروسين في قصر محمد علي، موضحة أنه حضره عدد كبير جدًا من نجوم المجتمع في مصر والعالم، وكان فرحا أسطوريا وتداوله الجميع على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنّ مصر جاذبة للأفراح والاحتفالات من هذه النوعية بالمناطق الأثرية.