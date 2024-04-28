فرح أسطوري لملياردير أمريكي أمام الأهرامات.. من هو أنكور جين؟

من بين دول العالم اختار الملياردير الأمريكي أنكور جين مصر، لإقامة حفل زفافه الذي استمر 7 أيام، بمظاهر احتفالية ضخمة من أمام الأهرامات وقصر محمد علي، وحضره العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين في المجتمع الأوربي والمصري.

معلومات عن الملياردير أنكور جين

يبلغ من العمر 33 عامًا، وفقًا لصحيفة «الديلي ميل»البريطانية.

رجل أعمال وملياردير تكنولوجي.

تبلغ ثروته حوالي 1.2 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

أسس برنامج Bilt Rewards، أول برنامج ولاء رئيسي يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.

تزوج من إريكا هاموند مدربة اللياقة البدنية، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

عقد قرانهما في القاهرة.

احتفل الملياردير الأمريكي بحفل زفافه برحلة سفاري لمدة 3 ليالي في جنوب أفريقيا، ثم جاء إلى مصر في طائرة خاصة، ليستمر احتفالهما لمدة أسبوع، أقيم خلالها حفل ضخم في قصر محمد علي التاريخي، وحفل آخر مهيب أمام أهرامات مصر، وجرى توثيق رحلة احتفالهما بالزفاف في مصر من خلال تصوير مقاطع فيديو، ونشرها على موقع Instagram.

احتفال العروسان بزفافهما في ليلة افتتاحية

احتفل العروسان في تمام الساعة الخامسة صباحًا، بليلة افتتاحية في قصر محمد علي تحت شعار «القاهرة الحديثة»، وحضرت الحفل شخصيات مهمة، منهم لانس باس وزوجه مايكل تورشين، وروبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، والمستثمر كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كريجان، والعديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين، وكان الحفل مميز جدًا خاصة بعد إطلاق الألعاب النارية.

ملياردير أمريكي يشكر الدكتور زاهي حواس

وجه «أنكور» الشكر لضيوف حفل الزفاف، وأيضًا وللدكتور زاهي حواس عالم المصريات من خلال حسابه الرسمي على «إنستجرام» معلقًا: «شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا إلى عائلاتنا، وإلى زاهي حواس، وشكرا لجميع الأشخاص الذين جعلوا حفل زفافنا ممكنًا».