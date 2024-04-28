ويجز ظهر في حفل زفافه.. معلومات عن محمد الفرا وعروسته سارة كيالي

حفل زفاف بسيط غابت عنه كاميرات الإعلام، واقتصر على حضور بعض نجوم الفن والمشاهير إلى جانب الأهل والأصدقاء، إذ احتفل الموزع الموسيقي محمد الفرا بحفل زفافه على الموديل سارة كيالي مساء أمس، وأحيا الحفل مطرب الراب الشهير ويجز، وأحمد بهاء نجم فريق شارموفرز الغنائي، ليزداد تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض المعلومات عن العروسين.

من هو محمد الفرا وعروسه سارة كيالي؟

ومحمد الفرا «فو» الذي احتفل أمس بحفل زفافه على الموديل سارة كيالي، هو أحد أعضاء فريق شارموفرز الغنائي وهو عازف جيتا وبيز جيتار وموزع موسيقي، إذ كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بين أعضاء الفريق قبل انضمامه لهم، وهو ما كان تمهيدًا لأن يكون أحد أعضاء الفريق بشكل رسمي إلى جانب أحمد بهاء «بوب» ومحمد العرقان «مو».

وكان محمد الفرا تحدث خلال لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة عن بداية انضمامه لفريق شارموفرز قبل ثلاث سنوات: «في أول ما اتعرفت عليهم كان كل واحد باعد عني ومديني بس الجو الموسيقي، لكن لما قعدنا سوا مع بعض لمدة سنة الموضوع فك شوية، وابتدا يكون بيني علاقة معينة بيني وبين بوب ومو وباقي التيم، وفي كيميا حصلت بينا كلنا».

وخلال حفل الزفاف حرص العروسان على أداء رقصة الفلكلور الفلسطيني على أنغام أغنية «على عهدي على ديني»، وارتدى العريس أثناء الرقص الشال الفلسطيني، وارتدى الفريق المؤدي للرقصة الزي التراثي الفلسطيني ذات النقوشات التقليدية.

كما أحيا الحفل مطرب الراب شهير ويجز وأدى أغنيته الشهيرة «كيفي كده»، كما أهدا أحمد بهاء للعروسين أغنية «عروستي»، وسط فرحة وتصفيق الحاضرين.

ويجز وأحمد بهاء يحيان حفل الزفاف

ومن بين أبرز الحاضرين في حفل الزفاف الفنانة سارة عبدالرحمن والفنان أحمد بسيوني، والفنان عمر الطوبجي، وعمرو عماد ومصطفى الشريف ثنائي فريق ديسكو مصر الغنائي، وشهد الشاطر واليوتيوبر خالد مختار وخالد علي شقيق أحمد علي «ويجز».

كما حضر الحفل أعضاء فريق شارموفرز الغنائي أحمد بهاء وزوجته خديجة العرقان، ومحمد العرقان، وباقي أعضاء الفريق، وحرصا على نشر بعض الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت لحظات الفرح.