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«خارجية بريطانيا»: الصراع لن ينتهي لحين إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة

كتب:

منة شبانة
04:58 م | الإثنين 29 أبريل 2024
ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني

ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إنّ هناك عرضًا سخيًا لوقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا في غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين، وذلك على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تنعقد حاليًا في مدينة الرياض، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكّد أنّ الصراع لن ينتهي لحين إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، موضحًا أن المقترح الحالي المقدم لحماس يتضمن إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

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بقلم منة شبانة