رئيس «الجيل»: مصر دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، يعبر عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ورفضها الحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي راح ضحيتها ما يقرب من 33 ألف شهيد و70 ألف مصاب من بين 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم ودمرت محال سكنهم ومدارسهم ومستشفياتهم في جريمة إبادة يشهدها المجتمع الدولي.

القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للحرب

وثمن «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، تأكيد رئيس الوزراء بأن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان الوحشي الصهيوني، مؤكدا أن مصر الشعبية والحزبية كانتا خلف مصر الرسمية وهى تندد بهذا العدوان الوحشي منوها الشهابي بالمساعدات التي قدمها المجتمع الأهلي المصري لأشقائه المحاصرين في القطاع، وأن مصر كانت لها النصيب الأكبر في إغاثة أهل غزة حيث وصلت نسبتها أكثر من 85% من المساعدات التي وصلت إليهم من خلال معبر رفح المفتوح على مدار 24 ساعة والذى لم يغلق أبدا خلافا للأكاذيب التى رددت عكس ذلك، كما اكد أكد الدكتور مصطفي مدبولى استقلت عبر معبر رفح المفتوح العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة المصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

مصر ترفض أي هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن رئيس مجلس الوزراء أكد في تصريحه رفض مصر أي هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وأنه أكد ما سبق أن أكده الرئيس السيسي مرارا من أي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين الهاربين من جحيم الاعتداءات النازية والوحشية على قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لن أسمح بتصفية القضية الفلسطينية تهجير الغزاوية خارج فلسطين مؤكدا أنها قادرة على حماية حدودها الدولية وردع أي تهديد لأمنها القومي.