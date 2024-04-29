أسعار البترول العالمية تترقب محادثات وقف إطلاق النار في غزة

استقرت أسعار البترول العالمية اليوم الاثنين، عقب ارتفاعها خلال بداية التعاملات، إذ خففت محادثات السلام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القاهرة، مخاوف اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين قلصت بيانات التضخم الأمريكية، توقعات خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للعقود الآجلة لشهر يونيو، التي تنتهي غدا الثلاثاء بقيمة 51 سنتا أو 0.6% إلى 88.99 دولار للبرميل، وانخفضت عقود يوليو الأكثر نشاطا، بمقدار 27 سنتا، أو 0.3% إلى 87.94 دولار للبرميل، وفق وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3% إلى 83.63 دولار للبرميل.

محادثات لوقف إطلاق النار

تعقد في القاهرة الاثنين، محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» في الأول من مايو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7% في 12 شهرا حتى مارس، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%، ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ويجعل صعود الدولار، النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية السبت، أن تباطؤ نمو الأرباح الصناعية في الصين في مارس، أثر بشكل أكبر على توقعات الطلب على النفط، في أحدث علامة على ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصادات العالم.