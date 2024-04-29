بعد طردها من حفل عشاء البيت الأبيض.. من هي الناشطة الأمريكية جوليا نورمان؟

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاولة قمع أي أصوات معارضه له في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكان آخر ما ظهر هو محاولات وأد أي تحركات للطلبة في الجامعات الأمريكية.

طرد ناشطة أمريكية بسبب ارتدائها شال فلسطين

ويسعى الاحتلال للحصول على تأييد واسع من العالم ورفض أي صوت معارض له، إذ انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة طرد ناشطة أمريكية وإجبارها على الخروج من حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، نتيجة دعمها للقضية الفلسطينية.

قررت الناشطة الأمريكية جوليا نورمان ارتداء قميص مكتوب عليه «أوقفوا الجرائم في غزة»، بالإضافة إلى وضعها على كتفيها وشاحا فلسطينيا، الأمر الذي رفضه الأمن في حفل مراسلي البيت الأبيض، ودفع بها إلى الخارج، مطالبا إياها بتغيير الثياب المكتوب عليها، وإلا فعليها ألا تتواجد في المكان.

احتجاجات مناهضة للاحتلال أمام مقر حفل مراسلي البيت الأبيض

وتظاهر المئات من المواطنين أمام فندق واشنطن هيلتون، رفضا للانتهاكات التي تمارس بحق قطاع غزة، مكان إقامة الحفل السنوي، وحث مئات المحتجين الصحفيين على مقاطعة الحفل وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأمريكية عند وصولهم للمكان.

معلومات عن الناشطة الأمريكية جوليا نورمان

نقدم في السطور التالية أبرز المعلومات عن الناشطة الأمريكية جوليا نورمان، وفقا لما ذكره موقع «CODEPINK».

- جوليا نورمان هي طالبة دراسات عليا تدرس السياسة البيئية العالمية في كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية «SIS».

- حصلت «جوليا» على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2020، وركزت منذ ذلك الوقت على القضايا المتعلقة بالنظم الغذائية المستدامة.

- انضمت «نورمان» إلى منظمة «CODEPINK» في حملة العدالة من أجل فلسطين.

- تعد جوليا نورمان شغوفة بمعالجة عواقب اقتصاد الحرب على البيئة والمناخ وحقوق الإنسان.

- تحرص «جوليا» على التطوع في الكثير من المنظمات والجمعيات منها Food Prints، وهو برنامج تعليمي للغذاء والتغذية التابع لـ DC FRESHARM، بالإضافة إلى أنها عضو في فريق DC Peace.