الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الاستنفار ويطلب المساعدة من بايدن.. ماذا يحدث؟

يضرب القلق أرجاء دولة الاحتلال الإسرائيلي مع صدور تقارير عديدة تشير إلى احتمالية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ويعيش المسؤولون حاليًا حالة من الاستنفار، بينما يطلبون المساعدة من الرئيس الأمريكي والدول الأوروبية.

ونشرت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا، طلبت فيه سفاراتها في جميع أنحاء العالم الاستعداد الكامل لأي تداعيات محتملة، وذلك في حالة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي صدور مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما طلب وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، من سفارات الدولة في جميع أنحاء العالم، الاستعداد لأحداث كبيرة ضد إسرائيل، وتعزيز الأمن العالم مع المؤسسات التابعة لإسرائيل في أنحاء العالم.

طلب الدعم من الرئيس الأمريكي

ويحاول بنيامين نتنياهو التخلص مما يحدث عن طريق طلب الدعم من الرئيس الأمريكي لوقف صدور مذكرة اعتقال ضده، كما زعم مسؤولون أن «الجنائية الدولية» لا يمكن أن تتحرك بشأن اعتقال نتنياهو إلا بأوامر من الولايات المتحدة.

نتنياهو مهدد بالسجن مدى الحياة

وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، فبعد إجراء التحقيقات في الاتهامات من قبل المحكمة، يقرر قضاة المحكمة ما إذا كان المتهم مذنبًا أم لا، وإذا أدين يمكن فرض غرامة أو حكم بالسجن يصل إلى 30 عامًا، وفي حالات استثنائية يمكن فرض عقوبة السجن مدى الحياة.