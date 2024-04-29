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أمينة الفتوى ترد على سيدة بشأن منعها من الإنجاب لوجود مشكلات مع زوجها

كتب:

محمد عزالدين
07:22 م | الإثنين 29 أبريل 2024
هند حمام

هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مٌتصلة حول وجود خلاف مع زوجها ولديها منه طفل وأهلها نصحوها بعدم الإنجاب.. ماذا تفعل؟.

أمينة الفتوى: لا بد من حل الخلاف بين الزوجين أولا

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «أول حاجة الخلاف يحتاج إلى تسوية وكٌل العلاقات فيها خلافات، في خلاف مٌضٍر وخلاف صحي، واللي هو بنصل لحل للمشكلة بين الزوجة والزوج».

وتابعت: «دور الأب والأم بدل ما يقولوا لها علشان تطلقي لازم نهدى ما بينهم ونصلح حالهم، لأن كده النهاية هتكون الطلاق، لازم نعرف سبب المشكلة ونحلها لأن في طفل موجود الآن يحتاج لرعاية أبويه».

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