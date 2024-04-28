تامر حسني يوجه رسالة إلى ابنته تاليا: «الناس بتحبك وأنا أولهم»

حرص الفنان تامر حسني خلال الفترة الأخيرة أن يصطحب أولاده معه بحفلاته الأخيرة، وكان اخرها ظهور ابنته تاليا، كما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

تامر حسني يظهر مع ابنته تاليا

ونشر تامر فيديو، ظهر فيه مع ابنته تاليا، وينده عليها أحد معجبيه ويقول لها «بنحبك ياتاليا»، لتشاور لها، ويظهر علي ملامحها الخجل والإحراج .

وأعاد تامر حسني نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي «انستجرام»، وعلق عليه قائلاً: «أيوا بنحبك يا تاليا.. وأنا أولهم».

تامر حسني يدعم ابنته تاليا

قد سبق وكشف الفنان تامر حسني، عن تولي ابنته تاليه حسني إدارة أعماله في حفلته التي أحياها في كلية إعلام مؤخرًا، وعلق تامر على الفيديو قائلاً: «قصة الڤيديو.. اللي جنبي هو أستاذ عمرو مخرج الحفلة صاحبي وكنا في كلية إعلام مع بعض وفرحت أوي لما شوفته يومها بيخرج حدث مهم كده».

وتابع: «واختارتلي الاغاني ورتبتهم وماشيه جانبي بقى عامله وش الجد ومش بتهزر قال يعني كده مديره لحد ما اتكسفت كده والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكه ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحفظ كل ولادنا».

وأضاف «حسني»: « أما حبيبة قلبي تالية.. جاتلي من أول اليوم قالتلي أنا النهاردة مديرة أعمالك وهتسمع كلامي في كل حاجة، قولتلها حاضر بس الشغل مفيهوش هزار ركزي في كل التفاصيل، قالتلي حاضر وطلعتلي البدلة اللي عجباها وجزمة ضيقه عليا بس هي صممت عليها وأنا قولت حاضرـ اختارت لي الأغاني ورتبتهم وماشيه جانبي بقى عامله وش الجد ومش بتهزر قال يعني كده مديرة لحد ما اتكسفت كدة والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكة.. ربنا يحفظك يا حبيبتي و يحفظ كل ولادنا».