شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2024، حالة من الاستقرار في عدد من البنوك ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 155.25 جنيه للشراء، و155.71 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري حسب آخر التحديثات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 155.41 جنيه للشراء، و155.71 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 155.49 جنيه للشراء، و156.37 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 155.19 جنيه للشراء، و155.52 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند 155.56 جنيه للشراء، و156.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 155.14 جنيه للشراء، و155.36 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.95 جنيه للشراء، و153.16 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 145.93 جنيه للشراء، و154.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 154.81 جنيه للشراء، و155.34 جنيه للبيع.