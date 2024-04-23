تراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 23-4-2024

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك نحو 1.5 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 155.98 جنيه للشراء، و156.48 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري حسب آخر التحديثات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 155.98 جنيه للشراء، وو156.48 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 155.49 جنيه للشراء، و156.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 156.19 جنيه للشراء، و156.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند 155.56 جنيه للشراء، و156.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 156.14 جنيه للشراء، و156.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.95 جنيه للشراء، و155.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 145.93 جنيه للشراء، و154.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 155.81 جنيه للشراء، و156.34 جنيه للبيع.