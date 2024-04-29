محلل سياسي: نتنياهو لا يذهب إلى عملية سلام بل يريد إبقاء السيطرة على غزة

قال جهاد حرب المحلل السياسي، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يذهب إلى عملية سلام، بل يريد إبقاء السيطرة الاحتلالية على قطاع غزة والضفة الغربية.

وبيّن خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال، لبرنامج «منتصف النهار» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ المبادرة المصرية لإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هامة للغاية، لافتًا إلى أنّ الصراع داخل مجلس الحرب الإسرائيلي «كابينيت»، سيؤثر على مبادرة التهدئة لأن نتنياهو حتى الآن لم يُقدم موقفًا واضحًا بالموافقة أو الرفض للمبادرة القائمة.

مبادرة التهدئة وإنقاذ الشعب الفلسطيني

وأضاف أن إسرائيل عادة ما تنازلات في الوقت الذي تضع العراقيل في التفاصيل الدقيقة، فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق يتعلق بالهدنة، مشيدًا بالجهود المصرية العظيمة للوصول إلى اتفاق لحل القضية.

رد الحكومة الإسرائيلية على مبادرة التهدئة

وتابع المحلل السياسي، أنّ حركة حماس وفقًا لتصريحاتها صباح اليوم، أكدت أن المبادرة المصرية للوصول إلى هدنة فلسطينية، جيدة، مواصلًا أنّ الفلسطينيين يترقبون طريقة رد الحكومة الإسرائيلية على هذه المبادرة، كذلك رد حركة حماس أيضا.