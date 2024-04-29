«القاهرة الإخبارية»: دخول 5 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة منذ أول أبريل

قال رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّه نظرًا للأعياد التي يشهدها الجانب الإسرائيلي، تعطلت الحركة في عبور شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم fمنطقة العوجة، مؤكدًا أن الشاحنات التي تم إدخالها اليوم كانت عبر معبر رفح فقط، 4 شاحنات من الغاز وشاحنتي وقود.

دخول 28 مصابا من غزة إلى رفح

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ معبر رفح اليوم، استقبل حوالي 28 مصابًا شباب وأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن عدد المصابين في مجمل شهر أبريل تخطى 1000 مصاب، وتم التعامل معهم على الفور في المستشفيات.

5 آلاف شاحنة إلى غزة

وأوضح أنّ المساعدات التي دخلت منذ الأول من أبريل حتى اللحظة، تعدى حاجز 5 آلاف شاحنة تحتوي على المواد الغذائية والإنسانية والطبية، إضافة إلى شاحنات الوقود التي تخطت 150 شاحنة غاز.