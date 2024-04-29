وزيرة الثقافة: اختيار مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب يؤكد عمق الروابط بين البلدين

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن اختيار مصر كأول دولة عربية ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، يدل على عمق الروابط والعلاقات بين مصر والإمارات في المجالات كافة، ومن بينها العلاقات الثقافية التي تتميز بالمتانة والقوة والعمل المشترك عبر التاريخ.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لإطلاق برنامج ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33: «حرصت وزارة الثقافة المصرية أن تعكس المشاركة روح الإخاء والمحبة والثقافة المشتركة وأن تعبر كذلك عن سمة الحضارة المصرية في تنوعها وثرائها وانفتاحها الإنساني»، مشيرة إلى أن مصر الحضارة والعروبة تسعى دومًا أن تكون مع أشقائها وبين أبنائها الموجودين في الإمارات العربية المتحدة.

نجيب محفوظ شخصية محورية

وتابعت الدكتورة نيفين الكيلاني: «ازدادت سعادتي باختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية محورية للمعرض، ولقد عملنا معًا من أجل أن نُظهر للعالم من خلال منصة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، قوة الثقافة العربية وثرائها».

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن هذه الدورة سوف تكون فارقة فيما ستقدمه من إصدارات وبرامج ثقافية ومهنية، وستشهد مزيدا من التعاون في قادم الأيام لنطور ونبدع ونفكر لأن أهدافنا واحدة وطموحاتنا كبيرة، والعمل الثقافي المشترك قادر على تلبية هذه الطموحات.

واختتمت كلمتها بتوجيه التهنئة لمعرض أبو ظبي على هذه الدورة، وتمنت أن تكون هذه المشاركة، خطوة كبيرة في مسار العمل الثقافي المشترك لخدمة الثقافة العربية.

افتتاح جناح مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب

وكانت وزيرة الثقافة المصرية افتتحت جناح مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والذي صمم على هيئة صرح أثري مصري وزين بكتابات هيروغليفية وشعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، وتفقدت ونظيرها الإماراتي سالم بن خالد القاسمي الجناح الذي يضم إصدارات عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

كما تفقدت الجناح الخاص بأديب نوبل نجيب محفوظ الشخصية المحورية للمعرض، والذي يضم إصداراته وصمم على الطراز الإسلامي لمنازل القاهرة التاريخية والتي ألهمته في الكثير من أعماله.

ويحتفي المعرض بضيف الشرف الأديب المصري «نجيب محفوظ» من خلال تخصيص عدّة جلسات تركّز على الجوانب الاجتماعية والتاريخية التي تضمّنها أدبه، منها «نجيب محفوظ: مرآة للتاريخ والمجتمع».