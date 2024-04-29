الثقافة الفلسطينية تهنئ الكاتب باسم خندقجي بعد فوزه بجائزة البوكر 2024

هنأت وزارة الثقافة الفلسطينية الكاتب الأسير باسم خندقجي، لفوز روايته «قناع بلون السماء» بالدورة الـ17 للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر.

ونشرت الثقافة الفلسطينية بيان لها عبر فيسبوك، تحت عنوان «فلسطين تفتخر»، لتهنة الكاتب المحتجز في السجون الاسرائيلية.

رواية قناع بلون السماء

وتابعت: «تدور أحداث الرواية حول «نور»، عالم الآثار الذي يقيم في مخيَّمٍ برام الله، وذات يوم يجد هويَة زرقاء في جيب معطفٍ قديم، فيرتدي قناع المحتل في محاولةٍ لفهم مفردات العقل الصهيوني».

وتتناول الرواية تحوُّلِ «نور» إلى «أور»، وفي انضمامه إلى بعثة تنقيبِ إحدى المستعمرات، تتجلَّى فلسطين المطمورة تحت التربة بكلِّ تاريخها. وفي المسافة الفاصلة بين نور وأور، بين الهوية الزرقاء والتصريح، بين السردية الأصلية المهمشة والسردية المختلقة السائدة.

معلومات عن باسم خندقجي

وباسم خندقجي هو كاتب وأسير فلسطيني من مواليد 1983، درس في جامعة النجاح الوطنية في قسم الصحافة والإعلام، اعتُقِل من قبل قوات الاحتلال 2004، وحكم عليه بالسجن 3 مؤبدات.

وأوضحت الثقافة الفلسطينية، أنه ومنذ سجنه، كتب خندقجي مجموعات شعرية، من بينها «طقوس المرة الأولى» (2010) و«أنفاس قصيدة ليلية» (2013) و 3 روايات «نرجس العزلة» (2017)، و«خسوف بدر الدين» (2019)، و«أنفاس امرأة مخذولة» (2020).