خريطة عرض فيلم «السرب» في قصور الثقافة.. التذكرة بـ40 جنيها

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لعرض فيلم «السرب» بطولة الفنان أحمد السقا في مشروع «سينما الشعب»، بأسعار تذاكر مخفضة، لا تتجاوز 40 جنيهًا.

خريطة عرض فيلم السرب

وقالت «الهيئة»، في بيان، إنه بدءًا من 1 مايو المقبل سيعرض فيلم «السرب» بجميع دور عرض سينما الشعب، بمواقع الهيئة في المحافظات، التي يبلغ عددها 18 موقعًا ثقافيًا في 16 محافظة، تشمل قصر السينما، وثقافة روض الفرج، ومكتبة البحر الأعظم، وقصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الوادي الجديد، وأبو المطامير، والقناطر الخيرية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، وببا بني سويف، والزقازيق، وقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر الإسماعيلية، وطنطا بالغربية، كفر الشيخ، وأسيوط، وقنا، والمحلة، وشرم الشيخ.

قصة فيلم السرب

فيلم «السرب» الذي يتناول بطولات أجهزة الدولة المصرية، للثأر من جماعة إرهابي داعش، الذين قاموا بعملية إرهابية وقتل 20 مصريًا في ليبيا.

وحسب تصريحات تليفزيونية لمؤلف الفيلم عمر عبد الحليم، فإن فيلم السرب يحتوي على أكثر من خط درامي من بينها خط الـ20 مصريًا، الذي يحكي قصة حياتهم وأحلامهم والواقع الذي كان يعيشونه، بالإضافة إلى أدوار قبل الواقعة، وأثناء وبعد الواقعة، من أجهزة الدولة المختلفة، والعمل على تجسيد تلك الشخصيات في أدوار درامية بطبيعة عمل كل جهة.