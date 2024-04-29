«الحمصاني»: صندوق النقد الدولي مدرك لما تشهده مصر من تحديات

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ صندوق النقد الدولي، مُدرك للتحديات التي تشهدها الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

لقاء رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ مديرة صندوق النقد أشادت بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر مؤخرًا، مؤكدة دعم الصندوق لمصر، والتي ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مواصلًا: «وهي رسالة واضحة أمام جميع الدول إلى دعم الصندوق للإجراءات التي قامت بها مصر».

لقاء رئيس الوزراء مع نظيره الأردني

وتابع: «كان هناك عدة لقاءات لرئيس الوزراء المصري بالمؤتمر الاقتصادي، أبرزها مع رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، حيث أكد الطرفان أهمية العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والتنسيق لمجابهة التحديات الإقليمية وبشأن ما يحدث في قطاع غزة».