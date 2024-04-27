صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع حجم ناتج مصر الإجمالي لـ32 تريليون جنيه في 2029

قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ضمن المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، من المتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لـ32 تريليون جنيه في العام المالى 2028 - 2029، بارتفاع قدره بواقع 18.5 تريليون جنيه متوقعة خلال العام المالي 2024- 2025.

صندوق النقد: حجم الاقتصاد المصري حاليا 10 تريليونات جنيه

أوضح التقرير الخاص بالصندوق الذي تم إنتاجه بواقع 104 صفحات، أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023.

وأشاد الصندوق، بما قامت به القيادة السياسية لوضع نظام سعر صرف ثابت للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث رأى الصندوق ذلك سبيلا لتعزيز المصداقية الأولى، الناتج عن الإعلان عن التحول لنظام مرن، وأعاقت بذلك، تنفيذ الركائز الخاصة بالبرنامج، كسحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح الصندوق في تقريره، أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل، واضطرابات البحر الأحمر، أدت إلى تفاقم الضغوط الخارجية، واتساع الفجوة التمويلية، كما أدى اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، الموقع في فبراير من العام الجاري، لتحسين الآفاق المالية على المدى القريب، ما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.