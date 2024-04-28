أستاذ تمويل: إشادة صندوق النقد تؤكد سير مصر بخطوات صحيحة نحو الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّ اللقاء بين المسؤولين الحكوميين وإدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا، أمر طيب، خاصة لقاء الدكتور مصطفى مدبولي بكريستالينا جورجيفا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

رفع حجم التمويل الممنوح لمصر

وتابع «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أهمية اللقاء تنبثق من توقيع وإبرام مصر اتفاقية مع صندوق النقد منذ أسابيع بموجبها تم رفع حجم التمويل الممنوح لنا إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات».

الصندوق يضع ثقته في الحكومة

وأكد أن رفع التمويل الممنوح لمصر من قبل الصندوق معناه أننا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا، وأن الصندوق يضع ثقته في الحكومة المصرية التي يرى أنها قادرة على التعامل مع ما يواجه الاقتصاد من تحديات وإدراك طبيعة هذه التحديات».