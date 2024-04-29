رابط وخطوات حجز عيادات التأمين الصحي في الدقهلية

يرغب الكثير من المواطنين معرفة طرق وخطوات ورابط حجز عيادات التأمين الصحي بـالدقهلية، إذ جرى تحديدها من قبل مديرية الصحة بالدقهلية، ويجري الحجز داخل عدد من العيادات التي تم تحديد أماكنها في مختلف المراكز.

رابط حجز عيادات التأمين الصحي بالدقهلية

ويستعرض التقرير رابط حجز عيادات التأمين الصحي بالدقهلية من خلال رابط محدد من قبل وزارة الصحة والسكان، ويجري الدخول على الرابط من هنا.

خطوات الحصول على عيادات التأمين الصحي بالدقهلية

وجاءت خطوات الحصول على عيادات التأمين الصحي بالدقهلية كالآتي:

- الدخول علي الرابط الخاص بالحجز

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم من البطاقة الشخصية

-اختيار أيقونة الانتفاع من التأمين الصحي

-التأكد من البيانات الخاصة بالمواطن.

- تحديد موعد إجراء الكشف الطبي والمستشفى المُحدد لإجراء الفحص.

- اختيار الطبيب المكلف بالفحص الطبي.

أماكن عيادات التأمين الشامل في الدقهلية

- عيادة الفردوس الشاملة شارع المحمودية، مدينة المنصورة.

- عيادة ابن لقمان الشاملة شارع السلخانة القديم، مدينة المنصورة.

- عيادة أجا حي البيلوق.

-عيادة المنزلة الشاملة حي عرفات شلباية.

- عيادة بلقاس الشاملة.

- عيادة السنبلاوين الشاملة شارع المستشفى بأرض الجمال.

- عيادة العباسي الشاملة شارع العباسي مدينة المنصورة.

- مستشفى بني عبيد المركزي طريق بني عبيد الشرقية.

- عيادة تفهنا الأشراف قرية تفهنا الأشراف ميت غمر.

- عيادة جديلة الشاملة شارع محمد عبده، مدينة المنصورة.

- عيادة دكرنس الشاملة شارع مجلس المدينة.

- عيادة كوم النور الشاملة شارع المستشفى قرية كوم النور، ميت غمر.

- عيادة منية النصر الشاملة شارع علي مبارك.

- عيادة ميت سلسيل الشاملة طريق المنصورة المطرية الزراعي.

- عيادة ميت غمر الشاملة شارع الحرية.

-عيادة ناصر التخصصية للطلاب شارع المديرية القديمة، مٌتفرع من شارع الجيش، مدينة المنصورة.

- عيادة نبروه الشاملة.

- عيادة شربين الشاكلة مساكن الهيمة.

- عيادة صهرجت الكبرى شارع المستشفى، قرية صهرجت الكبرى مدينة ميت غمر.