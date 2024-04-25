«السبكي»: جاهزون للمرحلة الثانية من التأمين الصحي.. وقدمنا 40 مليون خدمة بجودة عالمية

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية للتأمين الشامل ستنطلق الفترة المقبلة فور إعلان القيادة السياسية إشارة البدء لانطلاقها، وتشمل 5 محافظات، وهى «دمياط - مطروح - كفر الشيخ - شمال سيناء - المنيا».. وإلى تفاصيل الحوار:

بداية ما المحافظات التى تشملها المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحى الشامل وموعد الانطلاق؟

- ستبدأ المرحلة الثانية فور إعلان القيادة السياسية إشارة البدء لانطلاقها، وتشمل 5 محافظات «دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا»، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية المرحلة ستكون لمحافظات مليونية وعالية الكثافة ومن بينها تابعة لإقليمى الدلتا والصعيد، وانطلقنا فى المرحلة الأولى بإقليم القناة والصعيد بـ6 محافظات، وهى «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان».

كم عدد المواطنين الذين ستخدمهم المرحلة الثانية؟ وعدد المنشآت التى ستقدم لهم الخدمة الطبية؟

- عدد سكان المحافظات الخمس للمرحلة الثانية حوالى 12 مليون مواطن، ومن المقرر أن يتم تقديم الخدمة الطبية المتميزة من خلال 63 مستشفى و669 وحدة ومركزاً لطب الأسرة، وذلك لتغطى الكثافة السكانية العالية بمعظم محافظات المرحلة الثانية لنظام التغطية الصحية الشاملة.

ماذا عما تم على أرض الواقع لمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل؟

- فى يوليو 2019 بدأنا المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد، وكانت نواة المرحلة الأولى ونقطة الانطلاق، وكانت نقطة تحول كبيرة، حيث نجحت الهيئة فى تقديم ما يقرب من 40 مليون خدمة طبية بجودة عالمية، وتقديم حوالى 21 مليون خدمة طبية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة لمنتفعى التأمين حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء 520 عملية وجراحة متنوعة، منها عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بأحدث التقنيات، فضلاً عن نجاح اعتماد 221 منشآة منها بمحافظات المرحلة الأولى، وكذلك الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بنسبة 100% فى مراكز ووحدات طب الأسرة و80% فى المستشفيات.

المجمعات الطبية إحدى ثمار ثورة الإصلاح.. ولدينا 4 مجمعات بتكلفة 5 مليارات جنيه

حدثنا عن فكر المجمعات الطبية الذى استحدثته هيئة الرعاية الصحية؟

- المجمعات الطبية هى إحدى ثمار ثورة الإصلاح الصحى التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى إدخال مفاهيم متطورة للتخطيط والبناء الصحى لمنظومة التأمين الشامل الجديدة، ففى البداية تم استحداث نماذج نمطية للوحدات والمراكز الصحية ببرنامج وظيفى نمطى ومتطور ومرتكز على نظام طب الأسرة، وذلك بالتوازى مع إلغاء مفهوم المستشفيات العامة والمركزية والنوعية واستبدالها بالمجمعات الطبية والمستشفيات متعددة التخصص والمتخصصة ومراكز التميز الدولية القادرة على الربط الإلكترونى بنظام الإحالة بالمراكز والوحدات الصحية، وفكر المجمعات الطبية المتكاملة استحدثته «الهيئة» فى إطار تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة.

كم بلغ عدد المجمعات الطبية حتى الآن؟

- محافظات المرحلة الأولى الست تضم 4 مجمعات طبية بتكلفة تصل لأكثر من 5 مليارات جنيه، وهى صروح طبية متكاملة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة، وبأعلى معايير الجودة العالمية، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، فلدينا 4 مجمعات طبية لخدمة منتفعى منظومة التأمين الشامل، وانطلقنا بمجمع الإسماعيلية الطبى بمحافظة الإسماعيلية، الذى تم من خلاله تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين.

وبلغت تكلفة رفع كفاءة مجمع الإسماعيلية الطبى 550 مليون جنيه، ومجمع الشفاء الطبى ببورسعيد بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون جنيه، ومجمع السويس الطبى أنفق عليه قرابة 60% من إجمالى التكلفة على المنظومة بمحافظة السويس أى ما يقرب من 3 مليارات جنيه، ومجمع الأقصر الطبى تم تجهيزه بتكلفة تتخطى مليار جنيه، وتبلغ مساحته 50.400 متر مربع، ويتكون من 5 مبان، وتبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 300 سرير، وتم تقديم حوالى 600 ألف خدمة طبية وعلاجية بمجمع الأقصر الطبى منذ تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة حتى الآن، ومن المقرر أن يتضاعف عدد المجمعات الطبية بمحافظات المرحلة الثانية.

ما خارطة طريق هيئة الرعاية الصحية خلال 2024؟

- تضم خارطة طريق هيئة الرعاية الصحية 7 محاور رئيسية لعمل الهيئة خلال 2024، وهى إنشاء أول مستشفى افتراضى وتعزيز السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية للهيئة تحت شعار «نرعاك فى مصر»، التميز التشغيلى الإكلينيكى، تعزيز الصحة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعى، توسيع نطاق المبادرات الدولية لزيادة جودة الرعاية الصحية، دورة إدارة الإيرادات، وتعزيز استبقاء الكفاءات الطبية والإدارية.

رضاء المنتفعين

متوسط نسبة رضاء المنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل تخطى ٩٠%، وتحسين تجربة المريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على رأس أولويات الهيئة، والتمركز حول المريض باعتباره شريكاً أساسياً فى الرعاية الصحية، ورفع نسب رضاء المنتفعين أبرز محاور تحسين تجربة المريض، واستحدثنا تطبيقات إلكترونية ومبادرات لضمان تحسين تجربة المريض.