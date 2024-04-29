مجلس الدولة يُلزم «أزهر المنوفية» بدفع 91 ألف جنيه لـ«التأمين الصحي»

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعًا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي و«المنطقة الأزهرية بالمنوفية»، بخصوص إلزامها بأداء 145 ألفًا و140 جنيهًا، قيمة باقي المستحق من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2021/2022.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام المنطقة الأزهرية بالمنوفية بأداء 91 ألفًا و800 جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، واستندت في فتواها إلى أنّ نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992، مُطبق على الطلاب المقيدين بـ«أزهر المنوفية» بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليه، ويتعين تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة «التأمين الصحي» بها.

تقرير اللجنة الفنية

وأوضحت من خلال التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 14/9/2023، وما قُدِّم من طرفي النزاع من مستندات، أنّ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2021/2022 بـ«أزهر المنوفية» المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 80 ألفًا و20 جنيهًا.

إجمالي اشتراكات الطلاب

وأنّ جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم 960 ألفًا و240 جنيهًا بواقع 12 جنيهًا عن كل طالب، وأنّ جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بالمنوفية عن هذا العام 868 ألفًا و440 جنيهًا، ومن ثمّ يتبقى في ذمتها 91 ألفًا و800 جنيه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بالمنوفية بسداد المبلغ محل النزاع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.