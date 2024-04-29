أمين «البحوث الإسلامية»: «فامشوا في مناكبها» مبادرة لتحفيز الشباب على العمل

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن مبادرة «فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا» هي رسالة ودعم للعمال في عيدهم ورسالة نواجه بها الكسل، لافتا إلى أن البعض لديهم مشاعر متداخلة ما بين الأمل واليأس.

الهواري: الله أمرنا بعمارة الأرض

وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «إحنا بنقول لهم الله أمرنا بعمارة الأرض وخاصة الشباب بنقول لهم شوفوا شغل وإياكم الاستسلام لليأس والإحباط، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل».

وتابع: «الحملة تُنفّذ من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في قرى ومدن الجمهورية، والتواجد بين الناس في أماكن التجمعات المختلفة، خاصة داخل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، بالإضافة إلى لقاءات المساجد ومراكز الشباب والمقاهي الثقافية لتحذير الناس من النتائج السلبية المترتبة على الاستسلام لكل مشاعر اليأس والإحباط وترك الأعمال والوقوع في فخّ البطالة، مشيرًا إلى تنفيذها إلكترونيًا عبر نشر مجموعة من الفيديوهات والرسائل الإلكترونية عبر المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور».

حملة توعية شاملة في جميع المحافظات

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن إطلاق حملة توعية شاملة في جميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، حيث تُنفذ الحملة بعنوان «فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا» بمشاركة وعاظ الأزهر وواعظاته، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية للمواطنين، خاصة في المناسبات والمواسم المختلفة.