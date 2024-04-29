«دينية النواب» توصي بزيادة المخصصات المالية لجامعة الأزهر في الموازنة الجديدة

طالب عدد من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة تعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر، بهدف القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.

وأوصى الأعضاء بضرورة زيادة المخصصات المالية لجامعة الأزهر في مشروع الموازنة العامة 2024-2025.

مناقشة لجنة الشئون الدينية

جاء ذلك على خلفية مناقشة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص جامعة الأزهر.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهي تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر.

وأشار الدكتور أسامة العبد إلى ضرورة دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.

بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليارات و208 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024.

ويقدر إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه.

اهتمام بدعم جامعة الأزهر

وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم جامعة الأزهر، ويجرى التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي، لتلبية أي احتياجات.

وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولي جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر.

وتابع: «خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها».