انطلاق اختبارات «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة»

انطلقت أولى مراحل الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالدفعة الخامسة من «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» اليوم، إذ تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة «المدرسة الرئاسية للقيادة».

اختبارات البرنامج الرئاسي

تشمل مرحلة الاختبارات، التي تمتد على مدار الأيام المقبلة، مختلف المهارات والمعارف التي جرى تقييمها في مرحلة الفلترة الإلكترونية، لاختيار أفضل الكفاءات من بين المتقدمين.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب: «نتمنى التوفيق لجميع المقبولين في هذه المرحلة، وندعو من لم يحالفهم الحظ إلى المتابعة المستمرة لأنشطة وبرامج الأكاديمية المتنوعة، التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم، في مختلف المجالات»، من خلال برامج تدريبية متميزة وورش عمل تفاعلية، تُقام على مدار العام.