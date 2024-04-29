بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة بطنطا

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا.

صلوات البصخة المقدسة

شارك في الصلاة الأب صموئيل جرحس، راعي الكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بالمحلة الكبرى.

وألقى صاحب الأب البطريرك عظة البصخة المقدسة حول أسباب صلب المسيح، قائلًا: العين المغلقة لا ترى الحقيقة، كما أكد غبطته أن الإيمان ليس بالمظاهر الخارجية «وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّيْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ».

في سياق متصل ترأس أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بالمحلة الكبرى.

شارك في الصلاة الأب أنجيلوس مسعود، راعي الكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية العذراء مريم، بقويسنا، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، وشعب رعايا المحلة الكبرى وقويسنا وطنطا والأخوات الراهبات.

أهمية الامتلاء من الروح القدس

وألقى صاحب الغبطة كلمة العظة حول «أهمية الامتلاء من الروح القدس»، مؤكدًا أن صلوات البصخة المقدسة هي تسبيح للقائم من بين الأموات، المنتصر، وليست حزن، أو الآم، مشيرًا إلى أن الصليب هو أداة للانتصار على الموت.