بطريرك الكاثوليك يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام الصوم بالإسكندرية

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلوات القنديل العام، وقداس جمعة ختام الصوم، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية.

شارك في الصلوات القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية، إذ ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: نختتم مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، لتبدأ مسيرتنا نحو القيامة، كل واحد منا يبدأ مسيرته نحو ذاته، وأسرته، ثم المجتمع، مهنئًا جميع الحاضرين بالأعياد المباركة.

يذكر أن الكنيسة تحتفل اليوم بـ«جمعة ختام الصوم» إذ يختتم الأقباط الصوم الأربعيني الذي أقرته الكنيسة مثلما صام السيد المسيح أربعين يوماً وأربعين ليلة، بحسب الاعتقاد المسيحي.

وينفرد طقس جمعة ختام الصوم بإقامة الكنيسة سر مسحة المرضى المعروف باسم القنديل العام خلال صلوات هذا اليوم حيث تقام قبل صلاة القداس وبعد رفع بخور باكر.