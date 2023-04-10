الأقباط يبدأون اليوم الاحتفال بـ«اثنين البصخة».. تعرف على طقوس الكنيسة

بدأ الأقباط، اليوم، الاحتفال باثنين البصخة، أول أيام البصخة المقدسة وثاني أيام أسبوع الآلام أقدس أيام السنة في الكنيسة.

بدء أسبوع الآلام

هذا وقد بدأت الكنائس الاحتفال بأسبوع الآلام، منذ أمس، عقب الإنتهاء من قداس أحد الشعانين وغلق ستر الهيكل وتعليق الستائر والشارات السوداء حزنًا على صلب المسيح.

وتمنع الكنيسة خلال هذه الأيام عن العديد من الطقوس منها الصلاة على الموتى إذ تصلي الكنيسة في نهاية قداس أحد الشعانين صلاة التجنيز العام على الحاضرين حيث تمتنع الكنيسة عن الصلاة على الموتى خلال هذا الأسبوع، كما تمتنع عن رفع البخور وصلاة القداسات الإلهية في هذه الأيام وتستبدل صلوات الأجبية بصلوات البصخة المقدسة .

طقوس الكنيسة في أسبوع الآلام

وتكتسي الكنائس القبطية بالستائر السوداء مساء أحد الشعانين بعد الاحتفال بدخول السيد المسيح القدس، استعدادًا لبداية أسبوع الآلام آخر أسابيع الصوم الكبير إذ ينتهي بعيد القيامة المجيد، ذلك الأسبوع الذي تعيش فيه الكنيسة مع المسيح آلامه على الصليب حيث ينطوي كل يوم فيه على آخر لحظات المسيح على الأرض من إنشاء سرالتناول وبداية آلام والصلب ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة حسب المعتقدات المسيحية.

وتعيش الكنيسة خلال هذا الأسبوع المقدس حالة روحية وطقسية تختلف عن باقي طقوس السنة في الكنيسة تستعيد من خلالها الذكريات المقدسة في أقدس مرحلة من مراحل الخلاص، وأهم فصل في قصة الفداء، ومكرسة ذلك الأسبوع للعبادة حيث يتفرغ فيه الأقباط من جميع أعمالهم، ويجتمعون في الكنائس طوال الوقت للصلاة والتأمل.