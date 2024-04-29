متحدث «الوزراء»: على المجتمع الدولي تحمل جزء من تكلفة استضافة مصر للاجئين

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تكلفة إقامة اللاجئين في مصر، قائلا: «9 ملايين لاجئ في مصر مبني على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين في مصر من غير المصريين إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية والتي أصدرت تقريرا في يونيو 2022 أشارت فيه إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر».

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «الرقم يشمل إجمالي اللاجئين حتى هذه اللحظة».

الدولة تتحمل أعباء في عدة قطاعات

وعن كيفية تقدير التكلفة، أوضح أن الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم في شكل بيان رسمي سابق عن مجلس الوزراء.

وشدد على أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليارات دولار، وجار تدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المعنية من جهات وتكاليف.

ضرورة دعم المجتمع الدولي لمصر

وتابع: «هذا الرقم سيتم استخدامه لتبيان تلك الأعباء أو الرقم الإجمالي في التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الأعباء التي تتحملها مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفي ضوء ذلك لا بد أن يساهم المجتمع الدولي في تحمل ولو جزء لدعم مصر في مواجهة تلك الأعباء ومؤخرا التقى رئيس الوزراء مع مدير منظمة الهجرة الدولية وشدد حينها على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر».