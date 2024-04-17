«العربية لحقوق الإنسان» تناشد السلطات اللبنانية بحماية اللاجئين

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية إلى توفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، في مواجهة بعض الاعتداءات ودعاوى التحريض المؤسفة، والتي برزت من جديد خلال الشهر الأخير.

تضامن المنظمة مع لبنان

جاء ذلك في مذكرة وجهها علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، تضمنت دعوة المنظمة إلى اتخاذ التدابير ذات الطبيعة السياسية والأمنية لمنع وقوع إعتداءات جديدة.

وعبرت المنظمة عن تضامنها الكامل مع لبنان شعبا وحكومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، كما عبرت عن تضامنها مع الشعب اللبناني في مواجهة محاولات النيل من السلم الأهلي، وآخرها جريمة قتل الناشط السياسي باسكال سليمان.

اللاجئين السوريين في لبنان

ويستضيف لبنان ما لا يقل عن 1.5 مليون سوري، ولا يتلقى المساعدة الضرورية من المجتمع الدولي لمواجهة الأعباء الناتجة عن ذلك.

وأكدت المنظمة قبل عامين على رفضها الكامل لخطة إبعاد اللاجئين السوريين نحو الأراضي السورية، ورصدت ما تعرض له غالبية الدفعة الأولى من المبعدين من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبعضهم لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.