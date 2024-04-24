خبير اقتصادي: ملف اللاجئين أحد أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، إن السنوات الماضية شهدت تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى شواطئ بريطانيا قادمين من أوروبا خاصة من السواحل الفرنسية، وهذا أمر يقلق لندن منذ سنوات طويلة، حتى أن الموقف الرسمي الحكومي البريطاني كان وقتها الخروج من الاتحاد الأوروبي لتتمكن من السيطرة على الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.

أضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن ما حدث هو العكس تماما، إذ تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بقوارب يوميا تقريبا، وبلغت الأعداد هذا العام أكثر من 6 آلاف شخص، وقبل يومين غرق 5 أشخاص أثناء عبور «بحر المانش».

ولفت إلى أنه يوجد في بريطانيا الآن نحو 132 ألف لاجئ ينتظرون أن تحقق الحكومة في طلباتهم وتمنحهم اللجوء، وحتى أواخر ديسمبر 2023 تواجد نحو 34 ألف مهاجر غير شرعي، والمشكلة أن لندن تدفع تكاليف هائلة لإيوائهم، إذ تدفع يوميا 8 ملايين جنيه إسترليني للفنادق التي تأوي المهاجرين غير الشرعيين.