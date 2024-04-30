مع قرب فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. الاشتراطات اللازمة لتقنين الأوضاع

مع بدء العد التنازلي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء، أكّد مصدر حكومي أنّ أعمال الإحلال والتجديد واستكمال البناء، بعد قبول التصالح يتم وفقًا لمتطلبات واشتراطات البناء، بما في ذلك الارتفاع الأقصى المسموح به للمنطقة، وعرض الشارع وقوة الأساسات الإنشائية للمبنى، ولابد من استخراج ترخيص بناء لتلك الأعمال بعد قبول التصالح.

وضع مخالفات البناء

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يفتح الباب لتقنين وضع مخالفات بناء متنوعة، منها التعدي على خط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع، وحالات تغيير الاستخدام، والبناء خارج الحيز العمراني، والمباني ذات الطابع المعماري المتميز.

تفاصيل قانون التصالح

وأشار إلى أنه جار العمل على تدريب العاملين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل الإلمام بكل تفاصيل القانون الجديد والتيسير على المواطنين، والحد من أية عراقيل، لافتا إلى أنه على المواطنين سرعة التقديم بمجرد فتح باب التصالح، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للإنجاز في الملف، وسرعة البت فيه بالقبول أو الرفض، ويتم فتح باب التقديم في كل المحافظات وجار تشكيل اللجان المختصة بفحص الطلبات.