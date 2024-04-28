هل يمكن التصالح على بناء سور حول قطعة أرض فضاء؟.. لائحة القانون توضح

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أن تقنين الأوضاع قاصر على مخالفات البناء فقط، حيث لا يوجد تصالح بشأن قطع الأراضي الفضاء، سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما لا يوجد تصالح على سور حول قطعة أرض فضاء، سواء كان السور داخل الحيز العمراني أو خارجه، إنما يمكن التصالح على سور يحيط بمبنى أو عقار.

التدريب على تنفيذ قانون التصالح

وفي سياق متصل، تبدأ الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط الأسبوع الثاني لتدريب العاملين على تطبيق قانون التصالح الجديد، وذلك داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، حيث يشارك ممثلون من كل محافظة وحي ومدينة في التدريب للإلمام بكل جوانب قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأسعار التصالح والمستندات المطلوبة للتقديم على التصالح، والحالات المسموح لها بتقنين الوضع .

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وأكد مصدر حكومي لـ«الوطن»، تشكيل لجنة برئاسة وزارة الإسكان للرد على استفسارات وتساؤلات اللجان الفنية والمحافظات خلال فترة تطبيق القانون، لمنع أي لغط أو تضارب والتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح وفق الضوابط التي أقرها قانون التصالح الجديد.