تدريب 4700 موظف بالمحليات على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تنفذ برنامجا تدريبيا مكثفا في مركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح على مخالفات البناء للأسبوع، وذلك الثاني على التوالي، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع متتالية حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

برنامج تدريبي على التصالح في مخالفات البناء

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التدريب يستفيد منه حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

حوكمة منظومة التصالح والتيسير على المواطنين

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي خلال الأسبوع التدريبي الثاني 2034 متدرباً من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، لافتًا الي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والمساهمة في التيسير على المواطنين، ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.