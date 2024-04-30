أعياد المسيحيين.. 14 سيدية كبرى وصغرى أبرزها الميلاد والقيامة

في أعياد المسيحيين، تحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليك، الأسقفية» بعدد من الأعياد بما في ذلك عيد أحد الشعانين، ومن المقرر أن تحتفل بعيد خميس العهد يوم 2 مايو المقبل، والاحتفال بعيد القيامة يوم 5 مايو المقبل.

أعياد المسيحيين

وتقسم أعياد المسيحيين وهي الخاصة بالمسيح إلى أعياد سيدية صغرى، وأعياد سيدية كبرى، وغير سيدية وهي الخاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين، بحسب كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى للقمص إشعياء عبد السيد فرج.

وتقسم الكنيسة أعياد المسيحيين السيدية كالتالي:

الأعياد السيدية الكبرى:

1- البشارة 29 برمهات.

2- الميلاد 29 كيهك.

3- الغطاس 11 طوبة.

4- الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير.

5- القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير.

6- الصعود اليوم الأربعين من القيامة.

7- العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

الأعياد السيدية الصغرى:

1- الختان 6 طوبة.

2- دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير.

3- دخول السيد المسيح ارض مصر 24 بشنس.

4- عرس قانا الجليل 13 طوبة.

5- التجلي 13 مسرى.

6- خميس العهد 2 مايو.

7- أحد توما الثامن من القيامة.

إجازات أعياد المسيحيين

وتعد أعياد المسيحيين إجازات رسمية من الدولة المصرية، وفقًا لقوانين العمل المنظمة وقرارات مجلس الوزراء، إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل، خلال أعياد الميلاد وأحد الشعانين وخميس العهد وأحد القيامة.