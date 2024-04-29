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إجازة رسمية للأقباط في «خميس العهد».. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

كتب:

مريم شريف
11:02 م | الإثنين 29 أبريل 2024
خميس العهد

خميس العهد

تحتفل الكنيسة المصرية بـ«خميس العهد» 2 مايو المقبل، وهو إجازة رسمية للمسيحيين في ذكرى العشاء الأخير للمسيح، إذ يعد هذا اليوم أحد الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة، ويتوسط 3 أعياد وهي عيد أحد الشعانين وعيد القيامة المجيد.

خميس العهد إجازة رسمية 

ويعتبر خميس العهد إجازة رسمية للأقباط بحسب قوانين العمل المنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، وكذلك في جميع الأعياد المسيحية.

طقوس أسبوع الآلام

وينفرد يوم خميس العهد في الكنيسة بطقوس خاص به، إذا تقيم فيه الكنيسة القداسات بعد الامتناع عن رفع البخور خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويقوم الكاهن خلال هذا القداس بغسل أرجل الحاضرين كما فعل المسيح في هذا اليوم مع التلاميذ، كما ذكر القمص إشعياء عبد السيد فرج، في كتابه عن طقس الأعياد في الكنيسة.

ويطغى على الكنيسة اللون الأسود خلال أيام أسبوع الآلام، من مساء أحد الشعانين، حيث تعلق الستائر السوداء وتغطى أعمدة الكنيسة والأيقونات أيضًا وكذلك المنجلية، كما تأخذ الألحان هذا الأسبوع المقدس النغمة الحزينة، وتكون القراءات عن الآلام وأحداث هذا الأسبوع، ولا تقيم القداسات خلال هذا الأسبوع، وتكون صلوات البصخة خارج الهيكل، ويستثنى من ذلك خميس العهد.

الاحتفال بأسبوع الآلام

جدير بالذكر أن الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليك، الأسقفية» بدأت أسبوع الآلام آخر أسابيع الصوم الكبير 2024، منذ 11 مارس ويستمر حتى 5 مايو المقبل، حيث تحتفل الكنائس بعيد القيامة المجيد.

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