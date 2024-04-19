أعياد المسيحيين 2024.. إجازات رسمية مدفوعة الأجر في تلك المواعيد

تحتفل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الكاثوليك، الإنجيلية، الأسقفية» بعيد القيامة يوم الأحد 5 مايو المقبل، يليه الاحتفال بشم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو.

إجازات مدفوعة الأجر

وأجاب محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ «الوطن» عن هل تعد أعياد المسيحيين 2024 إجازة رسمية أم لا؟، مشيرا إلى أن المادة 52 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 تنص على الآتي:

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

إجازة أعياد المسيحيين 2024

وأوضح الخبير القانون أن عيد القيامة لا يعد إجازة رسمية ما لم يصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً بذلك، ولكن وفقا للقانون يمكن للأقباط أخذ إجازة مدفوعة الأجر ولكن إذا اقتضت ظروف العمل أن يعمل العامل في هذا اليوم عليه أن يأخذ الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وحول أعياد المسيحيين 2024 قد أعلن مجلس الوزراء أن يوم شم النسيم إجازة رسمية وفقاً لأجندة مجلس الوزراء للإجازات الرسمية وهو يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل وتكون مدفوعة الأجر.

وتكون إجازة أعياد المسيحيين 2024 خلال الاحتفالات التالية:

- أحد الشعانين 28 أبريل 2024

- خميس العهد 2 مايو 2024

- عيد القيامة يوم الأحد 5 مايو 2024

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة.