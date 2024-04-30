طريقة عمل الحواوشي بالبسطرمة.. أكلة شعبية يحبها المصريون

الحواوشي من الأكلات العربية الشعبية المفضلة لدى الكثيرين من المصريين، وتتميز بتنوع حشواتها اللذيذة، أبرزها البسطرمة؛ ولأن الكثير من ربات البيوت لا تفضلن شراء مثل هذه الأطعمة من الخارج، وإنما يعتمدن إعدادها وتحضيرها في المنزل، ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل الحواوشي بالبسطرمة، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة».

طريقة عمل الحواوشي بالبسطرمة

ويمكن عمل الحواوشي بالبسطرمة في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات عمل العجينة

500 جرام دقيق.

250 مل ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

مكونات عمل الحشوة

300 جرام بسطرمة مفرومة.

200 جرام جبن موزاريلا مبشور.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

1 فلفل أخضر حار مفروم (اختياري).

1 طماطم متوسطة الحجم مفرومة.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير العجينة

في وعاء كبير، نخلط الدقيق والملح والسكر. نضيف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. نضيف الزيت ونعجن مرة أخرى لمدة 5 دقائق. نغطّي العجينة بمنشفة مبللة ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.

طريقة تحضير الحشوة

في مقلاة على نار متوسطة، نسخّن الزيت ونضيف البصل ونقلبه حتى يصبح ذهبيًا. نضيف الفلفل الأخضر (إن وجد) والطماطم ونقلبهم لمدة 5 دقائق. نضيف البسطرمة المفرومة ونقلّبها مع الخضار حتى تنضج. نتبل الحشوة بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. نرفع الحشوة عن النار ونتركها تبرد قليلًا.

طريقة تشكيل الحواوشي

نقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم. نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق إلى دائرة رقيقة. نضع كمية مناسبة من الحشوة على نصف دائرة العجين. نطوي النصف الآخر من العجين على الحشوة ونغلق الأطراف جيدًا. نضغط على أطراف الحواوشي باستخدام شوكة لضمان غلقها تمامًا.

طريقة خبز الحواوشي وتقديمه