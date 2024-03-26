مبادرات التحالف لسيدات المنيا.. طريقة تحضير الحواوشي والكفتة بأقل التكاليف

في مبادرة ذكية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، تقيم الهيئة الإنجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مطابخ تعليمية لتمكين السيدات اقتصاديًا بمحافظة المنيا.

تخفيف الأعباء على الأسر الأكثر احتياجًا

في قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، تعلمت السيدات خلال المطبخ تحويل الفول الصويا إلى وجبات شهية مثل «الحواوشي» و«الكفتة» و«البرجر» بأقل التكاليف.

وأوضح مقدم التدريبات الدكتور وليد محمد عبد العليم، أستاذ الصناعات الغذائية، أن الهدف من المطبخ هو تعليم السيدات كيفية تكوين وجبات غذائية رخيصة وصحية وآمنة باستخدام بدائل اللحوم مثل الفول الصويا، إذ توفر هذه البدائل مصدرًا غنيًا بالبروتين النباتي، مما يخفف الأعباء المادية على الأسر المصرية الأكثر احتياجًا.

وأعربت ناهد كمال شاكر، إحدى المستفيدات من المطبخ، عن سعادتها بتعلم كيفية تحضير طعام اقتصادي وصحي باستخدام كميات قليلة من الفول الصويا، إذ تعلمت السيدات تحضير العدس والبيض المطبوخ والبصل، وعمل الزبادي، وصناعة المربى والمخللات، بطرق بسيطة تتناسب مع الظروف المعيشية للأسر البسيطة.

تعليم السيدات طرق إعداد الأطعمة

وأكدت هالة محمد، مستفيدة أخرى من التدريبات، أن المطبخ التعليمي يأتي ضمن مشروع تمكين سبل المعيشة للمرأة المتضررة من فيروس كورونا، ويهدف إلى تعليم السيدات طرق إعداد الكثير من الأطعمة الرخيصة، دون الاعتماد على شراء طعام من الخارج بأسعار باهظة الثمن، إذ يجري شرح أهمية العناصر الغذائية المستخدمة في إعداد الطعام، مع التركيز على قيمتها الغذائية المتكاملة بأقل دهون، وارتفاعها في القيمة الغذائية، كما تعلمت السيدات أيضًا كيفية تحضير أطباق سلطة صحية ومفيدة لكل أفراد الأسرة.

وتُعد هذه المبادرة التي تأتي ضمن أنشطة التحالف الوطني، خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، لأنها توفر مصدرًا غنيًا بالبروتين النباتي للمجتمع، مما يساهم في تحسين الصحة العامة.