«زراعة المنوفية»: 3163 طنا إنتاجية محصول الفلفل في العام الماضي

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إنّ إنتاجية محصول الفلفل الأخضر نهاية العام الماضي، بلغت 3163 طنًا على مستوى المحافظة، وبلغ متوسط إنتاج الفدان الواحد 3.2 طن.

33 فدان فلفل في المنوفية

وتابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الفلفل من أكثر 10 محاصيل تُزرع في محافظة المنوفية، وذلك لاعتماد أصحاب الأراضي على بيعها في الأسواق المحلية وكذا تصديرها إلى الخارج، فضلا عن الاكتفاء الذاتي منها منزليا، مؤكدا أن المساحة المزروعة بها في المحافظة تبلغ 33 فدانا.

وأضاف عماد شرشر أحد المزارعين في قرية بشتامي، أنّ محصول الفلفل يحتاج إلى بيئة حارة كي تساعده على النمو، لذا يُزرع في شهري يناير وفبراير في صوب زراعية للحفاظ على درجة حرارته، وفي بداية فصل الصيف تُخرج الشتلات إلى الأراضي المفتوحة.

أسعار الفلفل الأخضر والألوان

وتابع «شرشر»، أن أسعار الفلفل تشهد استقرارًا خلال الأيام الماضية، إذ يتراوح سعر الفلفل العادي بين 10 و14 جنيها في الأسواق، بينما يبدأ سعر الفلفل الألوان من 20 جنيهًا.