تفسير حلم خلع الضرس في المنام لابن سيرين.. فقدان شيء غال أم استقبال مولود؟

توجد العديد من الأحلام التي تراود الفرد في منامه، تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه للسؤال عن سبب هذا الحلم أو ما يمكن أن يشير إليه وما هي دلالاته، ومنها حلم خلع الضرس في المنام.

تفسير حلم خلع الضرس في المنام

تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم خلع الضرس في المنام، فذهب أحدهم إلى أن حلم خلع الضرس في أثناء النوم لا يشير إلى أي شيء، بل إن كل ما في الأمر أنه جاء نتيجة كثرة خوف صاحب الحلم من خلع ضروسه، مما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى تعرُّض صاحب الحلم لفقدان شيئًا غاليًا في الفترة المقبلة من حياته، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم خلع الضرس في المنام دليل على شعور الشخص بالقلق في حياته.

تفسير حلم خلع الضرس لابن سيرين

وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم خلع الضرس في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أن حلم خلع الضرس في المنام له دلالات مختلفة تختلف تبعًا لتفاصيل الحلم وأحداثه، فإذا رأى شخص في منامه أنه يخلع ضرسًا وراء الآخر وتتكسر، فإن هذا دليل على قضاء دينه، وإذا تساقطت ضروسه بلا وجع فإن ذلك يدل على أعمال تبطل.

وإذا حلم الشخص أن ضروسه العلوية تسقط في يده، فهذا دليل على كسب صاحب الحلم لمبلغ كبير من المال، بينما إذا سقط الضرس في حجره بعد خلعه، فهذا دليل على أن صاحب الحلم سوف يُرزق بمولود في المستقبل القريب.