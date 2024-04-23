تفسير حلم التحليق في المنام.. إشارة للسفر أم دليل على الخوف والقلق؟

هناك العديد من المواقف المختلفة التي يمر بها الشخص في منامه، تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه للسؤال عن سبب هذا الحلم أو ما يمكن أن يشير إليه وما هي دلالاته، ومنها حلم التحليق أو الطيران في المنام.

تفسير حلم الطيران في المنام

تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم الطيران في المنام، فذهب أحدهم إلى أن حلم الطيران في أثناء النوم لا يشير إلى أي شيء، بل إن كل ما في الأمر أنه جاء نتيجة كثرة تفكير صاحب الحلم في عيش هذه التجربة المثيرة، سواء من خلال الطائرة أو القفز من مكان عالٍ، مما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله أثناء النوم، وذهب آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى سفر صاحب الحلم في المستقبل القريب، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم الطيران أو التحليق في المنام دليل على انفراجة مادية للرائي أو ترقية في عمله.

تفسير حلم الطيران لابن سيرين

وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم الطيران في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أن حلم الطيران في المنام له دلالات مختلفة تختلف تبعًا لتفاصيل الحلم وأحداثه، فإذا رأى شخص في منامه أنه يطير في الهواء من مكان لآخر فهو دليل على السفر في المستقبل القريب أو الحصول على ترقية ومنصب رفيع يزيد من مكانته.

بينما إذا حلم الشخص أنه يُحلق في مكانٍ عالٍ، فهذا دليل على شعوره بـ القلق والخوف في حياته، وإذا حلم أنه يطير في السماء ومن حوله غيوم تقترب منه، فهذا يدل على أن صاحب الحلم سوف يموت قريبًا، بينما إذا رأى صاحب الحلم أنه يطير وهو مُغطى بريشٍ كثيف، فهذا يدل على أن حاله سيتغير للأفضل، أما إذا رأى الشخص المتزوج نفسه يطير من منزل إلى آخر، فهذا يدل على أنه سوف يطلق زوجته ويتزوج بأخرى.