تكريم نقيب الممثلين على هامش الصالون الثقافي لرئيس جامعة المنصورة

ترأس اليوم الدكتور أشرف زكي، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، نقيب الممثلين، لجنة الحكم والمناقشة على رسالة دكتوراه بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة بعنوان: «دور قنوات الأفلام الوثائقية على موقع اليوتيوب في دعم الوعي السياحي للجمهور المصري» تحت إشراف الدكتور أحمد أحمد عثمان، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية آداب المنصورة، وعضوية الدكتورة دعاء البنا الأستاذ المساعد بكلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا،

وناقش نقيب المهن التمثيلية، الباحث محمد رفاعي شوقي، الذي حصل على مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع وتداول الرسالة مع الجامعات الأجنبية.

الفن وأثره في تشكيل الهوية

وعقب المناقشة، شارك نقيب الممثلين بالصالون الثقافي للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب بالجامعة، لإدارة جلسة نقاشية حول: «الفن وأثره في تشكيل الهوية»، أكد خلال دور الفن في الارتقاء بالذوق العام للجمهور وتعميق الشعور بالانتماء لدي المواطن المصري، من خلال التعبير عن عناصر الهوية المصرية، وترسيخها في عقول المواطنين المصريين.

وفي ختام الجلسة، أهدى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية درع جامعة المنصورة، معربًا عن تقديره لدور الفن والأعمال السينمائية في إبراز الروح المصرية وهويتها على مستوي العالم العربي، مثمنًا الدور الذي تقوم به نقابة المهن التمثيلية، في الارتقاء بالذوق الفني والمحافظة على الهوية المصرية.