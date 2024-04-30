مصطفى قمر عن مشاركته في حفل «100 سنة غنا»: ليلة تاريخية

أعرب المطرب مصطفى قمر عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته لمشاركته في حفل «100 سنة غنا» الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

مصطفى قمر يشيد بليلة «100 سنة غنا»

ونشر «قمر» صوره له من مشاركته في الحفل علّق عليها: «ليلة تاريخية في حب الموسيقار العظيم محمد فوزي، بدعوة كريمة من علي الحجار سعدت بها في دار الأوبرا المصرية، وبوجود مفاجأة عظيمة جدًا وهي حضور الدكتور منير محمد فوزي، وغردت فيها الفنانة الكبيرة صاحبة اجمل الأصوات المصرية العظيمة نادية مصطفى، الغالية كل الشكر والتقدير لأخويا وصديقي الفنان الكبير علي الحجار».

حفلات 100 سنة غنا

وفي يناير الماضي، أعلن «الحجار» عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، عن حفلات «100 سنة غنا»، قائلا: «فكرة 100 سنة غنا هي إن كل حفلة هتكون خاصة بألحان فنان عظيم من عظماء الفن المصري، هنقدم أغانيه بتوزيعات حديثة، تناسب عصرنا، مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي».